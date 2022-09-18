Декретница из Миасса отдала мошенникам 750 тысяч рублей

Женщина переводила им деньги трижды

В Миассе жертвой телефонных мошенников стала мама-декретница. 29-летняя женщина перевела незнакомцам около 750 тысяч рублей. Сейчас преступников ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам обманутой мамы, ей позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудником банка. Мошенница сообщила, что в банк поступила заявка на снятие 350 тысяч рублей. Молодая мама заметила, что снимать деньги она не планирует. Тогда звонок перевели на сотрудника финансового отдела, а тот уговорил женщину перевести 285 тысяч рублей на безопасный счет, а потом снять еще 350 тысяч рублей и положить их на тот же счет через банкомат.

«Женщина выполнила все инструкции. Также по просьбе „представителя банка“ она подала онлайн-заявку на получение 100 тысяч рублей и снова перевела всю сумму мошенникам»,

— рассказывают в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Преступников ищут.

Чтобы не оказаться в похожей ситуации, помните:

— нельзя сообщать никому код с обратной стороны карты, коды из SMS, данные для входа в интернет-банк;

— для перевода денег можно использовать только официальные сервисы банков, платежных систем и торговых площадок;

— не нужно перезванивать по незнакомым номерам, даже если вы получили звонок, который был сразу же сброшен;

— звонить в банки и государственные структуры следует только по их официальным номерам;

— нельзя переходить по подозрительным ссылкам, которые отправляют звонившие;

— если вам позвонили якобы из банка и сообщили о блокировке или других проблемах с картой, сбросьте звонок и перезвоните в банк самостоятельно;

— если вы потеряли банковскую карту или сообщили подозрительному человеку ее номер, сразу же заблокируйте ее и запросите перевыпуск.