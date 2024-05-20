Житель Сима, до смерти забивший 4‑месячного сына за плач, попросился на свободу досрочно

Отец-изверг был осужден на 13 лет

Житель Ашинского района, отбывающий наказание за смертельное избиение четырехмесячного младенца, попросился на свободу досрочно. Ходатайство осужденного об УДО рассмотрел Кыштымский городской суд, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Напомним, преступление было совершено осенью 2011 года: пьяный мужчина избил жену и вытолкал ее из квартиры. От шума проснулся и начал плакать их четырехмесячный сын, которого осужденный выхватил из коляски, бросил на пол, а затем несколько раз ударил кулаком по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы ребенок через две недели умер в больнице.

В марте 2012 года Ашинский городской суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего) и приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима.

«Администрация колонии дала заключенному положительную характеристику. Однако прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку осужденный зарекомендовал себя как личность с неустойчивым поведением, допускал нарушения режима отбывания наказания, в связи с чем привлекался к ответственности. Кроме того, по предыдущему приговору уже освобождался условно-досрочно, однако должных выводов для себя не сделал», — рассказали в ведомстве.

Суд, посчитав доводы прокурора обоснованными, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об УДО.

Между тем срок отбывания наказания у отца-изверга истекает в 2025 году.