Житель Магнитогорска ограбил своего собутыльника

Подозреваемого задержали по горячим следам

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» обратился 31-летний житель Магнитогорска, из квартиры которого пропала музыкальная колонка, а с банковской карты — 50 тысяч рублей. Подозреваемого в похищении удалось задержать по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские установили, что к краже может быть причастен новый знакомый, с которым мужчина распивал алкоголь накануне. Получив приметы этого человека, полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный», — рассказывают в полиции.

Уходя из гостей, злоумышленник прихватил музыкальную колонку, которую впоследствии сдал в комиссионный магазин, а также похитил деньги с банковской карты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

А в Челябинске между тем задержали курьера, который забирал деньги у пожилых.