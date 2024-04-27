Житель Челябинской области убил отца табуреткой

ЧП произошло в новогодние праздники

Неоднократно судимый 34-летний южноуралец забил деревянной ножкой от табуретки своего отца и выкинул тело в мусорку. Уголовное дело в отношении местного жителя направили в суд, рассказали в региональном Следственном комитете.

Происшествие произошло 4 января этого года в селе Новобурино Кунашакского района. Между нетрезвыми отцом и сыном произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес 60-летнему пенсионеру удар в голову. От тупой травмы головы отец обвиняемого скончался, а его останки сын выкинул в контейнер для мусора.

Уголовное дело о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.