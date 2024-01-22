В Челябинской области мужчина убил отца и расчленил тело

В полицию обратилась супруга погибшего

В Кунашакском районе задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого убийстве своего 60-летнего отца, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

С заявлением о пропавшем мужчине в полицию обратилась его супруга. Женщина пояснила, что с начала января муж не выходит на связь.

«Полицейские обнаружили упакованные в восемь мешков части тела неустановленного мужчины. Пакеты были сложены в одном из мусорных контейнеров во дворе. Оказалось, что убитым оказался пропавший супруг женщины», — рассказали в региональном полицейском главке.

Вскоре оперативники задержали сына погибшего. Он признался, что убил отца во время конфликта. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).