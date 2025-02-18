Житель Челябинска осужден на пять с половиной лет за контрабанду военных изделий

Его поймали с поличным в одной из транспортных компаний города

Калининский районный суд Челябинска признал виновным челябинца, который летом 2024 года пытался отправить за рубеж образцы военных изделий. Мужчина приговорен к реальному сроку заключения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Челябинца задержали в отделении транспортной компании, когда он пытался отправить посылку в одну из стран Центральной Азии.

«В изъятом отправлении лежали две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешительных документов на вывоз этих предметов не было», — рассказывают в пресс-службе.

Челябинца осудили за контрабанду: суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.