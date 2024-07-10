В транспортном контейнере из Челябинска обнаружили детали боевой техники

Канал контрабанды военной продукции перекрыли челябинские контрразведчики

УФСБ России по Челябинской области совместно с центральным аппаратом ФСБ России пресечен канал контрабанды продукции военного назначения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что к организации незаконного перемещения указанного вида изделий в интересах иностранного государства причастен гражданин РФ.

«После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан. В изъятом отправлении обнаружены две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике», — говорится в сообщении.

По данным ИА «Первое областное», это были детали боевой техники. Разрешительные документы на их вывоз из России у отправителя отсутствовали.

Мужчина был арестован. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения указанного преступления.