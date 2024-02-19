Житель Челябинска нашел в новой квартире 5 килограммов ртути

Ядовитая жидкость в резиновых грушах осталась там от прежних владельцев

Мобильный отряд поисково-спасательной службы выезжал сегодня на улицу Богдана Хмельницкого в областном центре, где в одной из квартир жилой многоэтажки нашли около 5 килограммов ртути, сообщает пресс-служба ПСС Челябинской области.

Спасателей вызвал мужчина, который купил квартиру и после отъезда предыдущих жильцов нашел в ней две резиновые груши. Как оказалось, они были заполнены ртутью. Спасатели изъяли емкости с опасным металлом и отвезли на утилизацию.

«Для людей опасность представляют пары ртути. При осторожном обращении герметичная емкость с ртутью — а обе груши были тщательно запакованы — угрозы не представляет», — пояснили спасатели.

Если вы обнаружили ртуть, сообщите об этом по телефону 112. К вам приедут спецслужбы. Они оценят степень угрозы и заберут опасный предмет.

А тем временем в Челябинскую область возвращаются аномальные морозы. В ближайшие дни температура воздуха будет ниже средней на семь градусов.

