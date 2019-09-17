Жестокая месть или хулиганство? Жителю Миасса замуровали авто монтажной пеной

Фотографии разместили пользователи социальных сетей.

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Сегодня утром, 17 сентября, жители одного из домов по улице Автозаводцев в Миассе наблюдали странную картину. Их сосед, вышедший к своему автомобилю, припаркованному во дворе, не смог его открыть. Двери, багажник и даже выхлопная труба были заполнены монтажной пеной.

На фото, сделанном из окна в доме напротив, видно, что возле машины находится полицейский. По все видимости, водитель вызвал стражей правопорядка, для выяснения обстоятельств.

Пользователи соцсетей гадают: что стало причиной такой жестокой расправы с автомобилем? Месть недоброжелателей или банальное хулиганство. К слову, судя по фото, соседние автомобили не пострадали.