Женщина с ребенком получили травмы при столкновении трех автомобилей в Челябинской области

Водитель одной из машин не справилась с управлением

Сегодня, 4 февраля, на трассе М-5 на территории Златоуста произошло лобовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадала 47-летняя водитель иномарки и 14-летний пассажир, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 17:43 на 1754 километре автодороги Москва — Челябинск. 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Логан», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась сначала в автомобиль «Ниссан», а затем в грузовик «МАН».

В результате травмы получили водитель и 14-летний пассажир «Рено». Остальные участники аварии не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в Сосновском районе также произошла авария с участием трех автомобилей. В результате помощь медиков понадобилась двум пассажирам двух авто и одному водителю.