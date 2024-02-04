Три человека пострадали в тройном ДТП на трассе под Челябинском

Виновник аварии пошел на обгон в неположенном месте

Сегодня, 4 февраля, днем в Сосновском районе 26-летний водитель устроил массовое ДТП, совершая обгон. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 31 километре автодороги Западный обход Челябинска в 10:50. 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай», выехал на полосу встречного движения при обгоне и врезался сначала в автомобиль «ФАВ», а затем в грузовик «МАН». Как уточнили в ведомстве, обгон на этом участке дороги запрещен.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 49-летний водитель и 43-летняя пассажирка автомобиля «ФАВ», а также 32-летний пассажир автомобиля «Хендай». Им оказана необходимая медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.