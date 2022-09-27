Задержанного в Троицке директора медколледжа подозревают в превышении должностных полномочий

Евгению Шишкину грозит до десяти лет тюрьмы

Задержанный накануне в Троицке руководитель медицинского колледжа Евгений Шишкин подозревается в совершении преступления по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По данным следствия, в этом году руководитель потребовал от своего подчиненного ежемесячно передавать ему определенную сумму денег.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования уголовного дела следователем СК проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов»,— рассказали в ведомстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.