В Троицке задержали директора медицинского колледжа

В учреждении проходят оперативно-следственные мероприятия

Сегодня, 26 сентября, в Троицке задержали руководителя медколледжа Евгения Шишкина. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.



Пока неизвестно, по какому делу Шишкин проходит подозреваемым.



Известно, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.

В СУ СКР по Челябинской области информацию о задержании руководителя образовательного учреждения пока не прокомментировали.