Сегодня, 26 сентября, в Троицке задержали руководителя медколледжа Евгения Шишкина. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.
Пока неизвестно, по какому делу Шишкин проходит подозреваемым.
Известно, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.
Пока неизвестно, по какому делу Шишкин проходит подозреваемым.
Известно, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.
В СУ СКР по Челябинской области информацию о задержании руководителя образовательного учреждения пока не прокомментировали.