За смерть крановщика в Челябинске ответят работники стройкомпании

Суд усмотрел вину в бездействии управляющего и инженера

В Челябинске вынесли приговор двум работникам стройкомпании за гибель крановщика, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, ЧП произошло в марте 2022 года на стройплощадке ЖК «Манхэттен», на улице Героя России Александра Яковлева. В ходе следствия выяснилось, что до трудоустройства мужчина не прошел медкомиссию и не прослушал инструктаж по технике безопасности. Поднявшись на башенный кран, 65‑летний мужчина не справился с управлением, допустил падение машины и сам в результате полученных травм скончался.

«Суд установил, что подсудимые — управляющий и инженер — не организовали достаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности при производстве строительно-монтажных работ и соблюдением трудовой дисциплины», — пояснили в пресс-службе.

Обоим подсудимым вменили часть 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека). Центральный районный суд приговорил управляющего к двум годам колонии-поселения, инженеру дали два года условно с аналогичным испытательным сроком.

Добавим, сами мужчины свою вину не признали.

Автор: Елизавета Михно