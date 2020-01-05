Южноуральцы заблудились в лесах Башкирии

Три жителя Магнитогорска отправились кататься на лыжах в Белорецком районе.

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В Башкирии заблудились три южноуральца: два взрослых и 16-летний ребенко отправились кататься на лыжах в Белорецкий район. Для этих целей жители Магнитогорска выбрали спортивно-оздоровительный комплекс «Курташ», близ которого они и заплутали. Осознав, что самостоятельно они выбраться не могут, лыжники обратились за помощью экстренных служб. Передав свои координаты спасателям, они дождались помощи.

«Также лыжники смогли передать спасателям GPS-координаты места, где они находятся. По указанным координатам немедленно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан со снегоходной техникой и нашли заблудившихся», — сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают спасатели, южноуральцы не пострадали, только были напуганы, поскольку в лесу уже начало темнеть.