ЮУЖД объяснила внеплановую остановку поезда на пешеходном переходе станции Аргаяш

В результате едва не пострадала школьница, которая пыталась пролезть под составом

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ж/д инцидента на станции Аргаяш, где едва не попал под поезд ребенок, пытаясь пересечь пути под составом, который внезапно тронулся. Девочку выдернула из-под колес односельчанка.

Инцидент произошел в среду, 17 января. Как рассказали на Южно-Уральской железной дороге, пешеходный переход был перекрыт вынужденно — для проведения снегоуборочных и маневровых работ, а расцепить грузовой состав не представлялось возможным технологически.

«Переход был перекрыт на 28 минут, с 12:34 до 13:02 по местному времени. Для обеспечения безопасности граждан перед началом перемещения грузового состава в зоне перехода в 12:34 было дважды сделано объявление по громкой связи. В 12:36 грузовой состав занял пешеходный переход. В 13:00 по громкой связи трижды предупредили о начале движения грузового состава. В 13:02 он выехал с пешеходного перехода, освободив проход для граждан», — говорится в сообщении ЮУЖД.

Там добавили, что «данный случай — неординарный», поскольку участок малодеятельный.

«По разным причинам непродолжительная остановка поезда в пределах пешеходного перехода возможна. Во избежание несчастных случаев просим граждан особое внимание обращать на звуковые сигналы локомотива и объявления по громкой связи. Состав может начать движение в любой момент, и последствия от полученных травм могут быть несоизмеримо тяжелее, чем потраченное время», — добавили на дороге.

Транспортная прокуратура по факту инцидента проводит надзорные мероприятия в сфере соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о защите прав несовершеннолетних.