В Челябинской области женщина спасла девочку на железной дороге

Ребенок пытался переползти под составом во время остановки

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В селе Аргаяш поезд едва не переехал школьницу. Девочка пыталась проползти под составом, который сделал получасовую остановку по пешеходном переходе. Ребенка успела вытащить местная жительница. Глава района Игорь Ишимов в социальных сетях рассказал о случившемся и поблагодарил смелую женщину.

Местные жители активно обсуждают произошедшее в социальных сетях. Они сообщают, что маневренный поезд сделал вынужденную остановку на пешеходном переходе на полчаса. По обе стороны от поезда собрались люди, одна жительница записала видео. На кадрах видно, как люди ожидают, когда состав освободит переход. В какой-то момент дети решили перелезть под сцепкой вагонов. В это время состав тронулся. Стоявшая рядом женщина успела вытянуть девочку.

На официальной странице в «ВКонтакте» глава района Игорь Ишимов поблагодарил жительницу села Юлию Мучкину, которая вовремя среагировала и успела спасти ребенка.

Он встретился с начальником станции Светланой Коробченко. По ее словам, вчера на путях работала снегоочистительная машина. На время работ и остановился маневренный состав.

«При начале движения машинист маневрового поезда подал соответствующий сигнал, по громкой связи было дано объявление. Все это, по словам начальника станции, зафиксировано на скоростемерной ленте, расшифровка записи ведется. По факту случившегося проводится проверка», — сообщил Игорь Ишимов.

Он призвал жителей неукоснительно соблюдать правила перехода через железнодорожные пути. В школах района проведут беседы с учениками о правилах движения вблизи путей.