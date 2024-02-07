Вылет трех самолетов задержали в аэропорту Челябинска

Все рейсы выполняет одна авиакомпания

Утром 7 февраля в аэропорту Челябинска задержали три рейса в Москву и Санкт-Петербург. Вылететь самолеты должны были ранним утром, сейчас отправление назначено почти на 9 утра. Причину задержек ИА «Первое областное» назвали в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек по нашей вине нет. Авиакомпания „Победа“ задерживает рейсы по вине экипажа, минимум экипажа не соответствует погоде»,— уточнили в аэропорту.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, утром была задержка в отправлении еще нескольких рейсов, которые выполняют другие авиакомпании. Например, почти на час позже назначенного времени вылетели самолеты в Санкт-Петербург. Уже более чем на час задерживается рейс в Минеральные Воды. Остальные самолеты отправились в путь по расписанию.