/ Полиция выяснит, кто выкручивает гайки с трамвайных путей у стен ЧМЗ

Одним из последствий вандализма стал 11-часовой простой вагона.

В Металлургическом районе неизвестные начали воровать гайки, которые держат трамвайные пути. Из-за вандализма часто возникают простои: например, 28 апреля на перегоне Садовая-Теплоприбор с рельсов сошел трамвай. 11 часов устранялись последствия произошедшего, сам вагон получил серьезные повреждения. Руководство «ЧелябГЭТ» объявило, что у них есть версия о личности вандалов.

В этот момент активизировался нелегальный автобусный маршрут. Думаем, они и выкручивают, подкидывают пакеты в трамваи и на остановку, чтобы остановить движение трамваев вдоль Металлургического завода. — рассказал на аппаратном совещании у главы города директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Разбираться в этой истории будут сотрудники отдела полиции «Металлургический». Заявление уже написано.

Обращение от «ЧелябГЭТ» зарегистрировано. В данный момент проводится проверка. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

Добавим, что Евгений Тефтелев поддержал действия главы «ЧелябГЭТ» и понадеялся, что виновников найдут и накажут.