Вузы под прикрытием: студенческие инспекторы рассказали о своей работе

Новая должность введена в ГУ МВД по Челябинской области с 1 апреля

В высших и среднеспециальных учебных заведениях Челябинской области уже месяц трудятся студенческие инспекторы. Корреспонденты Первого областного информагентства узнали об особенностях работы новых сотрудников.





«С 1 апреля этого года на базе УМВД по Челябинску по инициативе начальника главного управления МВД РФ по Челябинской области появились должности студенческих инспекторов. В штат входят руководитель, старший инспектор и четыре инспектора. За каждым специалистом закреплены вузы и сcузы. Три инспектора работают с ссузами, два — с вузами», — рассказала начальник отделения по взаимодействию с образовательными учреждениями УМВД России по Челябинску Анастасия Яковец.





За месяц работы инспекторы успели осмотреться, а студенческое сообщество и коллективы вузов и ссузов — к ним привыкнуть. Своими ожиданиями от работы инспекторов и совместными планами поделилась ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко.

«У нас учатся три тысячи студентов, более 800 сотрудников и преподавателей. Конечно, такой помощник нам нужен. Работа со студентами направлена в целом на профилактику незаконных действий. У нас учатся не только студенты из области, но и иностранные граждане. Возникают разные проблемы, связанные со спецификой менталитета, воспитания, национального характера. Бывали конфликты между иностранцами и нашими студентами. Мы вместе со студенческим инспектором решаем их», — комментирует Татьяна Чумаченко.





Студенческие инспекторы делают дневной и вечерний обходы общежитий, проводят профилактические беседы и индивидуальные встречи.

«Часто первокурсники тяжело адаптируются в новой среде. Наша задача — разъяснить, объяснить и не допустить правонарушений. Необходимо учитывать, что сегодняшние студенты когда-нибудь будут воспитывать наших детей», — уточнила старший инспектор отделения по взаимодействию с образовательными учреждениями УМВД России по Челябинску Оксана Гасникова.





В университетах проходит множество массовых мероприятий, и студенческие инспекторы высказывают свои рекомендации по их организации.

«Студенческий инспектор помогает повысить антитеррористическую защищенность учебного заведения. С помощью нашего куратора проведено комплексное обследование зданий на предмет антитеррористической безопасности. Представители силовых структур рассказали, на что необходимо обратить внимание. Благодаря студенческим инспекторам предложения от МВД быстрее доходят до нас, и мы оперативнее реагируем», — отметил советник при ректорате ЮУрГГПУ Андрей Жуков.





График работы студенческих инспекторов привязан к учебному году. Однако летом новым специалистам отдыхать не придется: совсем скоро стартует приемная кампания, затем — подготовка к новому учебному году. Кроме того, в студенческих общежитиях на время каникул могут оставаться учащиеся.