/ Пассажир улетевшей в кювет «Волги» оказался в больнице

Пенсионер не справился с управлением автомобилем.

Сегодня, 27 апреля, на автодороге на Южном Урале произошла серьезная авария. Отечественный автомобиль ранним утром опрокинулся с проезжей части в кювет. За рулем седана находился 61-летний пенсионер, он не пострадал. А спутник — 58-летний пассажир, попал в больницу с травмами разной степени тяжести.

27 апреля в 07:00 часов на 56 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем «Волга», не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет попутного направления с последующим опрокидыванием. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД области.

В результате ДТП пассажир 1959 года рождения получил телесные повреждения и госпитализирован в ЦГБ города Пласт. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято административное решение.