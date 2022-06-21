Водители грузовиков пострадали в лобовом столкновении на трассе М-5 в Челябинской области

Один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге

Вечером 20 июня в Катав-Ивановском районе Челябинской области столкнулись два большегруза. В результате водители обоих автомобилей получили травмы, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 18:45 на 1653 километре автодороги Москва — Челябинск. 48-летний водитель автомобиля «Даф» на скользкой от дождя дороги на спуске не справился с управлением и допустил занос полуприцепа, а затем столкнулся с грузовиком «Скания», который следовал во встречном направлении.

«В результате аварии водитель автомобиля „Даф“ и 41-летний водитель автомобиля „Скания“ получили травмы. На место ДТП прибыло два экипажа ДПС, которые оперативно организовали реверсивное движение и оказали помощь пострадавшим»,— уточнили в ведомстве.

20 июня на территории Ашинского района в ДТП попал экскурсионный автобус. В результате пострадали девять пассажиров, из них двое детей. Взрослые от госпитализации отказались, одного ребенка увезли на обследование в больницу. Причиной аварии стало столкновение автобуса с попутным грузовиком в условиях тумана.