В ДТП с экскурсионным автобусом на трассе в Челябинской области пострадали 9 человек

Одного ребенка госпитализировали

В ДТП на 1571-м километре автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района пострадали 9 пассажиров экскурсионного автобуса. Об этом Первому областному информагентству сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«В аварии пострадали 9 человек, из них двое детей. Взрослые были осмотрены на месте, госпитализация не потребовалась. Один ребенок госпитализирован в медицинскую организацию, второй ребенок взят на амбулаторный контроль. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — рассказали в Минздраве.

Напомним, водитель автобуса в условиях тумана не учел дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком. В автобусе находились туристы, направлявшиеся из Казани в Челябинск. Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения и наказали водителей.

«По факту ДТП оба водителя автобуса были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не имеющим путевой документации, по ч. 2 статьи 12.3 КоАП РФ, осуществление перевозки пассажиров с нарушением требований о прохождении предрейсового медицинского осмотра по статье 12.31 прим. 1 ч. 2. КоАП РФ. На передней оси автобуса были установлены шины, глубина рисунка протектора шин не соответствует правилам БДД по ч. 1 статьи 12.5 КоАП РФ», — рассказали в областной ГИБДД.

По всем нарушениям организована проверка компании-перевозчика.