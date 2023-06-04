Водитель троллейбуса сбила женщину около остановки в Миассе

Пострадавшей потребовалась помощь медиков

В Миассе Челябинской области женщина попала под колеса троллейбуса. Прибывшие на место медики оказали ей необходимую помощь, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Миассу.

Авария произошла в минувшую пятницу, 2 июня, в 15:15 около дома № 152 по улице 8 Марта. 54-летняя женщина, управляя троллейбусом, наехала на 62-летнюю женщину-пешехода, которая внезапно вышла на проезжую часть.

«В результате ДТП пешеход получила травмы, ей была оказала разовая медицинская помощь»,— уточнили в ведомстве.

В произошедшем разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Миассе автомобилист наехал на 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Школьница получила травмы. Медики осмотрели ребенка и назначили амбулаторное лечение.