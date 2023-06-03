11-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Челябинской области

В отношении водителя составили административный протокол

В Миассе Челябинской области автомобилист сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом накануне сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Миассу.

Авария произошла около дома № 37 по проспекту Макеева. 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Джили», наехал на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Ребенка осмотрели прибывшие на место ДТП медики, оказали девочке необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

По факту аварии составлен протокол по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).

Ранее в Магнитогорске водитель автомобиля DFM H30 Cross сбил пятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. С травмами ребенка доставили в больницу. Спустя два дня он скончался.