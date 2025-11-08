Водитель Toyota погибла в массовом ДТП в Челябинске

Участниками аварии стали пять автомобилей

Сегодня, 8 ноября, в Челябинске на Копейском шоссе столкнулись пять автомобилей. Водитель одной из машин получила смертельные травмы, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 7:30 в районе поселка Мясокомбинат. Предварительно, участниками ДТП стали автомобили Toyota Corolla, Lada Priora, Lada Vesta, Chery и фронтовой погрузчик.

В результате автомобиль Toyota смяло, его 50-летняя владелица погибла на месте. Водители других авто существенных травм не получили.

На месте работают следователи и сотрудники ГАИ, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сегодня смертельное ДТП произошло в Коркинском округе.