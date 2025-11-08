Сегодня, 8 ноября, на территории Коркинского округа 34-летний автомобилист погиб в ДТП с опрокидыванием авто, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла около пяти часов утра на 4 километре трассы Первомайский — Коркино. Предварительно, водитель ВАЗа не справился с управлением на изгибе дороги и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. Водитель получил смертельные травмы.
«Автомобилист не имел водительских прав — удостоверение ему не выдавалось. Также он не был пристегнут ремнем безопасности»,— уточнили в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.