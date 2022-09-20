Водитель «Ниссана» сбила восьмилетнего ребенка в Миассе

Школьник перебегал дорогу в неположенном месте

Вечером 19 сентября в Миассе Челябинской области водитель автомобиля «Ниссан-Марч» наехала на ребенка. В результате юного пешехода госпитализировали. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Миассу.

Авария произошла в 18:30 на улице Ильменской около дома № 122. 22-летняя девушка, управляя иномаркой, сбила восьмилетнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы и был доставлен в одну из городских больниц.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

В начале сентября в лобовом столкновении двух автомобилей пострадала восьмилетняя девочка, ее госпитализировали.