На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП пострадала 8‑летняя девочка

Виновник аварии выехал на встречную полосу при обгоне

Сегодня, 7 сентября, на 1732-м километре автодороги Москва — Челябинск 41-летний водитель Renault столкнулся на встречной полосе с грузовым автомобилем Volvo, за рулем которого находился 47-летний мужчина. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

В результате столкновения травмы получили 24-летняя пассажирка Renault и 8-летняя девочка. Обе госпитализированы.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Renault, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, перевозил свою семью из Уфы в Нефтеюганск. В настоящее время на месте происшествия сотрудники полиции проводят следственные действия, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в УГИБДД.

Как ранее сообщал наш сайт, на 58-м километре автодороги «Западный обход Челябинска» пьяный 39-летний водитель автомобиля Ssan Yong не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. В нем пострадали 28-летняя женщина и 8-летний ребенок.