Водитель легковушки пострадал в лобовом ДТП с грузовиком в Челябинской области

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности

Вечером 15 апреля на трассе М‑5 на территории Ашинского района водитель автомобиля «Киа» столкнулся с грузовым авто. Его госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:20 на 1586‑м километре трассы. Водитель иномарки по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз. В результате водитель «Киа» получил травмы, его госпитализировали. Водитель большегруза травм не получил.

«В момент ДТП водитель „Киа“ не был пристегнут ремнем безопасности. Разлива дизельного топлива на проезжую часть в результате аварии не допущено»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.