Водитель «Киа» погиб в лобовом ДТП с большегрузом на трассе в Челябинской области

Причины, по которым мужчина выехал на полосу встречного движения, выясняются

Сегодня днем на территории Саткинского района водитель легкового авто врезался в большегруз. От полученных травм он скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло в 14:30 на 1700 километре автодороги Москва — Челябинск. 64-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Сид», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Вольво» с полуприцепом. В результате водитель «Кии» получил смертельные травмы.

«На место происшествия направлены дополнительные экипажи ДПС. Заторы в движении отсутствуют. В настоящий момент сотрудниками ГИБДД проводится проверка»,— прокомментировали в ведомстве.

Сегодня днем на 1651 километре автодороги Москва — Челябинск водитель автомобиля «Киа Спортейдж» пошел на обгон, но врезался в большегруз и легковой автомобиль. В результате машина получила сильные повреждения, сам водитель и его пассажиры, в том числе двое маленьких детей, доставлены в больницу с травмами. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.