Водитель грузовика въехал в сугроб на трассе в Челябинской области

Автомобилистов предупредили о затруднениях в движении

В Ашинском районе Челябинской области водитель большегруза съехал с трассы и застрял в сугробе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, водителей предупредили о затруднении в движении, сообщили утром 25 февраля в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

«На 1605 километре автодороги М5-Урал затруднено движение! Водитель большегруза съехал с дороги и застрял в сугробе. Пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь»,— рассказали в ведомстве.

Водителей призвали быть внимательными и осторожными.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег и слабые метели возможны на западе Челябинской области.