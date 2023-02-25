Слабые метели и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Осадки пройдут преимущественно в западной половине региона

Сегодня, 25 февраля, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер и около −9 градусов. Подробнее о погоде в южноуральских городах — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске сегодня ожидается от −6 до −8°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Магнитогорске днем температура воздуха составит минус 7 — 11 градусов. Преимущественно пасмурно. Ветер юго-западного направления до 6,2 метров в секунду.

В Златоусте и Сатке синоптики прогнозируют небольшой снег. Столбики термометров покажут от −7 до −10 градусов.

В Миассе и Озерске днем будет облачно с прояснением, к вечеру ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит минус 6 — 10 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

На большей части территории температура воздуха установится в пределах от −4 до −9°C. В низинах будет холоднее — до −14°C.

В западной части области синоптики обещают слабые метели и порывы ветра до 14 метров в секунду.