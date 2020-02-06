Водитель челябинской маршрутки подрался с пассажиром

Причины конфликта между мужчинами не известны.

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В Челябинске водитель маршрутного такси № 75 повздорил с одним из пассажиров. Мужчины пустили в ход кулаки, устроив драку на глазах прохожих и водителей. Инцидент произошел в районе остановки «Завод Электромашина», сообщают очевидцы.

«Водитель и пассажир что-то не поделили на остановке ЗЭМ», — написал автор поста.

Конфликт очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся, затем водитель отталкивает соперника на землю и садится в авто. Пассажир поднялся на ноги и несколько раз ударил по маршрутке ногой.