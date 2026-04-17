Южноуральцам грозят штрафы до миллиона рублей за сбор первоцветов

﻿Весенними цветами лучше любоваться, не трогая их

С наступлением тепла в Челябинской области появились первые весенние цветы. Кое-где уже можно заметить такие растения, как подснежники и прострел. Южноуральцам напомнили, что любоваться ими следует прямо в парках, ведь они занесены в Красную книгу Челябинской области как исчезающий вид и за их сбор предусмотрена административная ответственность, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минэкологии.

«Срыв растений, находящихся под угрозой исчезновения и занесенных в Красную книгу, предусматривает штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 15 до 20 тысяч — для должностных лиц, от 500 тысяч до миллиона рублей — для юрлиц по статье 8.35 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.

За умышленное уничтожение или повреждение редких и особо ценных растений уже наступает уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ, которая предусматривает принудительные работы либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом.

Не следует также срывать любые цветы и ветки кустарников на территории города: в парках, скверах, прогулочных зонах, вдоль тротуаров. Они являются объектами городской собственности, а значит, за их повреждение можно получить наказание по статье административного кодекса о повреждении чужого имущества. Она предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей.

