/ Инцидент с падением школьника с 12 этажа попал на видео

Камеры сняли трагическое происшествие.

Спустя неделю после трагедии в Металлургическом районе появилось видео с участием погибшего подростка. На записи видно, как молодой человек заходит в подъезд, после чего, спустя продолжительное время, на придомовой территории начинается суета. Упавшему на козырек мальчику пытаются помочь. Сейчас с этой видеозаписью работают следователи.



На видеозаписях зафиксировано, как мальчик вошел в подъезд и примерно через 1,5 часа упал вниз. Момент падения в объективы камер не попал — но хорошо видно, как на землю летит его мобильный телефон. Очевидцы вызвали скорую помощь, до приезда спасателей медицинскую помощь ребенку оказывали врачи. — рассказали сайту «Первый областной» в некоммерческом партнерстве «Безопасный дом».

Напомним, 6 декабря стало известно о падении с большой высоты 13-летнего ребенка в Металлургическом районе Челябинска. После падения он оказался на бетонном козырьке подъезда. Тело ребенка увидели очевидцы, они же обратились за помощью в экстренные службы. На место незамедлительно прибыли представители скорой помощи и спасатели. У пострадавшего диагностированы многочисленные переломы, его доставили в больницу. Спасти подростка не удалось, он скончался в ближайшей больнице от многочисленных травм. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.