В Златоусте женщина с собакой стала причиной ДТП

В результате пострадали пять человек, включая детей

Накануне днем, 31 июля, в Златоусте столкнулись две иномарки. Причиной ДТП стала женщина с собакой, переходившая дорогу. В результате пострадали пять человек, включая детей, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Авария произошла в минувшую субботу около двух часов дня неподалеку от пересечения улицы Тургенева и проспекта Мира. Столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Киа Оптимус». По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Тойоты»: по словам мужчины, он хотел объехать даму с собачкой, которая переходила дорогу, но автомобиль закрутило на скользкой от дождя дороги.

«Женщина с собакой переходила дорогу на светофоре. Я решил их объехать, но собака дернулась, я не справился с управлением, машину развернуло, и вот столкнулся с „Киа“»,— рассказал водитель «Тойоты».

В результате пять человек, включая детей — пассажиров автомобиля «Киа» — доставили в травмпункт с ушибами и другими травмами.

Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.

Сегодня утром под Златоустом произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель отечественного авто, совершая обгон, съехал в кювет.