Под Златоустом в результате ДТП разбился мужчина

Совершая обгон, водитель отечественного авто съехал в кювет

Сегодня утром, 1 августа, на трассе под Златоустом произошло смертельное ДТП. Как сообщают очевидцы в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте», водитель отечественного авто не справился с управлением и съехал в кювет.

«Сегодня утром в ДТП на трассе под Златоустом погиб 41-летний житель Златоуста. Водитель за рулем ВАЗ-2115 двигался со стороны Челябинска в сторону Уфы, не справился с управлением и улетел в кювет»,— рассказывают очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили факт ДТП и добавили, что мужчина разбился при выполнении обгона.

«На автодороге Москва — Челябинск водитель автомобиля ВАЗ, 1980 года рождения, при выполнении обгона совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Напомним, накануне вечером в Челябинске в ДТП разбились мужчина и женщина. Девятилетняя девочка, которая также находилась в автомобиле, получила незначительные травмы.