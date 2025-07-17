В Златоусте подростки-диверсанты 15 июля подожгли сотовую станцию по заказу из Украины

Их нашли и закрыли на два месяца. Возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Парней 16 и 17 лет обвиняют в диверсии. Как выяснилось в ходе следствия, молодые люди подожгли базовую станцию сотовой связи в поселке Чапаевском города Златоуста по заказу неизвестного лица, действующего в интересах Украины.

Один из подростков, общаясь в мессенджере, сговорился с неизвестным поджечь за деньги объект связи. После этого подросток подговорил на преступление своего двоюродного брата. 15 июля 2025 года они подожгли шкаф с электрооборудованием на базовой станции. После чего один из них отчитался о выполнении задания перед заказчиком и получил деньги.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали подростков. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»).

Следственное управление СК России по Челябинской области предупреждает о серьезной ответственности за действия, угрожающие общественной безопасности. Подобные деяния могут квалифицироваться по различным статьям УК РФ, влекущим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Правоохранители отмечает, что злоумышленники часто используют интернет для вербовки исполнителей, обещая вознаграждение за поджоги объектов инфраструктуры. Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Ранее челябинского студент юридического колледжа получил 12 лет колонии строгого режима за поджог сотовой станции.