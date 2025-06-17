Челябинского студента приговорили к 12 годам колонии за поджог станции связи

Установлено, что он действовал по заданию иностранного куратора

20-летнего студента юридического колледжа из Челябинска приговорили к 12 годам колонии строгого режима за поджог сотовой станции, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Выяснилось, что челябинец — сторонник проукраинской идеологии — получил в «Телеграме» заказ от иностранного куратора. Он предложил поджечь станцию сотовой связи в Курчатовском районе. Парень согласился, спланировал и совершил диверсию в ночь на 25 мая 2024 года. В результате этого было уничтожено оборудование более чем на 250 тысяч рублей.

Смягчающим обстоятельством при назначении наказания суд учел, что обвиняемый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также добровольное возмещение имущества. 17 июня 2025 года Челябинский областной суд огласил приговор — 12 лет лишения свободы, три из которых он пробудет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Челябинске приговорили к восьми годам лишения свободы 17-летнего уроженца Дагестана за попытку поджога военного самолета.