В Златоусте мастер вынес деньги и золото из квартиры, где делал ремонт

Пострадавшая пригласила его на работу по объявлению в интернете

В Златоусте мастер, нанятый по объявлению для ремонта квартиры, украл у хозяйки деньги и золото. Но уйти от наказания вору не удалось — по горячим следам его задержали полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина нашла мастера для ремонта ванной на сайте объявлений. Мужчина внушал доверие, и она хозяйка оставила ему ключи от квартиры, где хранились ценные вещи и деньги, а сама на время ремонта переехала в другое место.

«Через несколько дней хозяйка пришла проверить, как идет ремонт, но мастера не застала. К тому же женщина обнаружила, что из квартиры похищены 34 тысячи рублей и золотые украшения. Причиненный материальный ущерб составил порядка 80 тысяч рублей», — рассказывают в пресс-службе.

Потерпевшая обратилась в полицию. По горячим следам полицейские задержали 33-летнего мастера, который уже был судим. Он успел сдать украденное в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

А в это время в Увельском районе злоумышленники угрожают подростку рассылкой интимного видео — вымогатели требуют перечислить им деньги.

