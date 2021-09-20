В Южноуральске автомобилист насмерть сбил пенсионерку на зебре

Женщина скончалась в больнице

В Южноуральске водитель сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по зебре. В результате пенсионерка скончалась, сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский».

Авария произошла в минувшую пятницу, 17 сентября, в 08:05 на первом километре автодороги Южноуральск — Увельский. 74-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля, наехал на 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Пострадавшая получила травмы, от которых вскоре скончалась в больнице.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне, 19 сентября, 32-летний водитель «Мазды» скончался, врезавшись в металлическую опору. Его пассажира доставили в больницу с травмами.