В Челябинской области водитель иномарки погиб, врезавшись в столб

Пассажира госпитализировали с травмами

Сегодня ночью на 1 км автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым 32-летний водитель «Мазды» врезался в металлическую опору и погиб. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась в 03:30. По данным Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением и съехал с дороги вправо.

«От полученных травм 32-летний водитель скончался на месте. Его 26-летний пассажир доставлен в больницу с травмами», — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

16 сентября в Верхнем Уфалее 19-летний водитель погиб за рулем ВАЗ-21104. Молодой человек находился за рулем без прав.

