Пьяный автомобилист-бесправник устроил смертельное ДТП в Челябинской области

Виновник аварии врезался в двигавшуюся попутно машину

В Варненском округе 29-летний мужчина, лишенный водительских прав, сел за руль автомобиля ВАЗ и устроил смертельное ДТП. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 17 апреля на 96 километре трассы Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Предварительно, водитель ВАЗа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Лада Гранта», следовавший в попутном направлении. От удара «Лада» въехала в ограждение, после чего съехала в кювет и опрокинулась. ВАЗ также съехал в кювет и перевернулся.

В результате 39-летняя водитель «Лады» погибла на месте, два пассажира авто госпитализированы с травмами.

Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя ВАЗа уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он может лишиться свободы на 15 лет.