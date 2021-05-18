В Уйском районе завершены поиски утонувшего мужчины

Он купался в реке со своими детьми

Накануне, 17 мая, в вечернее время в реке Уй пропал 41-летний житель деревни Брюхово. Сегодня,18 мая, сотрудники областной поисково-спасательной службы и полиции приступили к поисковым работам. Мужчину нашли в двух метрах от берега.

«Поиск вёлся пешим ходом по берегу и с лодки на воде. Утонувшего обнаружили в двух метрах от берега на глубине 1,5 метров и на 200 метров ниже по течению от места происшествия, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщили в областной поисково-спасательной службе.

Известно, что мужчина пошел купаться с детьми, которые вечером сообщили матери, что отец не выплыл из воды.