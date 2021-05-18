В Уйском районе мужчина ушел купаться и пропал

Местного жителя ищут областные спасатели

В Уйском районе областные спасатели ищут мужчину, который зашел на глазах своих детей в воду и не вышел назад. Об этом сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-центре областной ПСС.

Утром во вторник,18 мая, на поиски мужчины выехала дежурная смена Миасского отряда.

«Поздним вечером 17 мая вернувшиеся домой дети сообщили маме, что папа пошел купаться и не вышел из воды, — произошло это на берегу реки Уй в районе деревни Брюхово. Глубина речки в пределах населенного пункта небольшая, не превышает 1—1,5 метра, но очень быстрое течение может значительно усложнить поиск пропавшего мужчины», — уточнили в пресс-центре областной ПСС.