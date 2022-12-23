В Уйском районе «черные» лесорубы свалили елей на три миллиона рублей

Местные жители заготовили более 400 новогодних деревьев

Сотрудники лесной охраны 23 октября задержали местных жителей, которые незаконно рубили ели в Уйском районе Челябинской области. Полицейские сидели в засаде, дождались нарушителей и задержали их прямо на месте преступления. злоумышленники успели заготовить более 400 деревьев. Об этом сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области.



Ущерб лесному хозяйству составил более трех миллионов рублей. На всех причастных завели уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений (статья 260 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Напомним, что с приближением зимы, сотрудники лесоохраны усилили контроль за незаконной заготовкой хвойных деревьев. Какое наказание грозит лесорубам — читайте в материале Первого областного информагентства.