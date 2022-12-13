В Челябинской области усилили слежку за «черными лесорубами»

Инспекторы лесничеств охраняют деревья с помощью квадрокоптеров и квадроциклов

В этом году в Челябинской области заготовят около 80 тысяч новогодних елок. Наряду с честными лесорубами, получившими разрешение, за топор ежегодно норовят взяться нарушители. Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» на примере Аргаяшского лесничества увидел методы борьбы с «елочными браконьерами».

«Мы с 15 ноября перевели лесную охрану на особый режим работы. Все лесосеки, на которых заготавливают ели перед Новым годом, взяты на особый контроль», — отметил начальник отдела федерального государственного лесного контроля ГУ лесами по Челябинской области Алексей Шабунин.

Лесничие вместе с полицейскими выходят в рейды. Местные лесники знают места, которые обычно пользуются спросом, и на дороге у выезда с таких мест ставят пост ДПС. Сейчас в регионе работают 49 таких групп, а также есть 26 стационарных постов.





Инспекторы регулярно мониторят огромные территории. В этом помогают квадрокоптеры: можно видеть на экране происходящее на земле с высоты птичьего полета. Чтобы догонять нарушителей, у лесничих есть вездеходные квадроциклы.





Однако ГУ лесами делится положительной статистикой — за более чем 900 рейдов по всей области в этом году инспекторы пока не обнаружили ни одного нарушителя. В прошлом году застали троих, незаконно срубивших шесть елей.

Корреспондент «Первого областного» присутствовал при проверке одной из машин, выезжающих из леса. Житель Аргаяша Денис Чурилов вез на заднем сидении своего автомобиля елку.

«Купил ее в Аргаяшском лесхозе, каждый год там беру. Все законно, никакого обмана. Хорошо, что такие проверки устраивают: надо наказывать воров», — поделился Денис.

Достоверность слов аргаяшца инспектор проверил по накладной, которую показал покупатель дерева. На бумаге указаны цена, количество и примерный размер покупки.

Алексей Шабунин отметил, что после Нового года у каждого заготовителя елок проведут приемку работ, чтобы окончательно удостовериться в законности рубки.

Желающим все-таки сэкономить на разрешении или покупке уже срубленной елки в ГУ лесами напомнили, что для «черных лесорубов» установлена ответственность. Для физических лиц административный штраф — до трех тысяч рублей, для должностных — до 30 тысяч, для юридических — до 300 тысяч. Также нужно будет возместить стоимость ели.





Есть и уголовная ответственность. От исправительных работ до семи лет лишения свободы могут назначить, если ущерб лесу составил больше пяти тысяч рублей, то есть если срубили две и больше новогодних елей.

Напомним, в ноябре лесничества Челябинской области получили 42 новых внедорожника. Парк техники инспекторов обновили на 40 процентов.