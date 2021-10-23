В центре Челябинска столкнулись две иномарки

Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажирам одного из автомобилей

Минувшей ночью, 23 октября, в центре Челябинска на пустой дороге столкнулись две иномарки. В результате пострадали три человека, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 2:47 около дома № 66а по проспекту Ленина. По словам очевидцев, один из автомобилей поехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил другой. Последний от удара вылетел на тротуар. На место ДТП кроме сотрудников Госавтоинспекции приехали автомобили скорой помощи и МЧС.

«Произошло столкновение автомобилей „Тойота Хайлюкс“ и „Лифан“. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель „Лифана“, 1972 года рождения, и двое пассажиров, 1987 и 1986 годов рождения. На момент происшествия всем назначено амбулаторное лечение»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня утром на улице Доватора пьяный бесправник, находясь за рулем иномарки, вылетел на полосу встречного движения и въехал в маршрутку. От удара «ГАЗ» откатился и врезался в другой микроавтобус. В результате пострадали два человека.