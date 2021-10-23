В Челябинске пьяный бесправник протаранил две маршрутки

Пострадал сам виновник аварии и водитель микроавтобуса

Сегодня утром, 23 октября, в Челябинске пьяный водитель, не имеющий прав, выехал на полосу встречного движения и устроил массовое ДТП с участием маршруток. В результате травмы получили два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Авария произошла в 7:09 напротив дома № 42 по улице Доватора. 34-летний водитель автомобиля «Митсубиси Кольт» с признаками алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и наехал на автомобиль «ГАЗ», следующий по маршруту № 56, который в тот момент стоял на остановке. От удара маршрутка откатилась и врезалась в также стоящий на остановке «ПАЗ», следующий по маршруту № 66.

«В результате происшествия травмы получили водитель автомобиля „Митсубиси“ и водитель автобуса „ГАЗ“»,— уточнили в ведомстве.

Также сотрудники ГИБДД отметили, что водитель иномарки находился за рулем автомобиля, не имея соответствующих прав. Кроме того, ранее он несколько раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Проводится необходимая проверка.

Напомним, накануне в Челябинске также произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В результате пострадали три человека, включая 10-летнего ребенка.